Ligue des champions/PSG: les doutes et limites de l'effectif de Luis Enrique

Naïf, peu physique et sans véritable leader technique, le collectif du Paris Saint-Germain version Luis Enrique a montré ses limites mardi soir face à Arsenal, alimentant les premiers doutes sur sa capacité à rivaliser avec les grandes équipes européennes.

En se privant d'Ousmane Dembélé - à cause d'un "problème d'engagement" - pour ce premier choc de la saison, l'entraineur parisien a prouvé une chose: le PSG ne peut pas se passer si facilement d'un joueur de son calibre au sein d'un effectif dénué de stars après les départs de Mbappé (2024), Messi et Neymar (2023) et de joueurs de grande expérience, hormis Marquinhos et Gianluigi Donnarumma.