Un changement important: la Ligue des Champions dévoile son tout nouvel hymne

Les plus curieux d'entre vous l'auront déjà remarqué : avec l'adoption d'un tout nouveau format, la Ligue des Champions a décidé de revoir ses classiques. De nouveaux visuels ont ainsi été présentés, mais surtout, la compétition a adopté un tout nouvel hymne. Pas de panique: la chanson mythique reste la même, aucune modification n'a été apportée aux paroles.

À lire aussi Un but après 35 secondes, un deuxième après 5 minutes: la montée exceptionnelle de Batshuayi contre les Young Boys

Par contre, la partie orchestrale a été retravaillée, rendant un côté plus moderne, en passant à quelque chose de plus orchestral qu'harmonique. Le résultat a déjà été présenté lors des barrages, dont les premières manches se sont disputées mardi et mercredi. L'hymne sera dès lors conservé tel quel pour la saison à venir, avec une phase de ligue qui fera son apparition pour la première fois, passant de 32 à 36 équipes engagées.