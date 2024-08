Un but après 35 secondes, un deuxième après 5 minutes: la montée exceptionnelle de Batshuayi contre les Young Boys

Michy Batshuayi a soigné ses statistiques avec le Galatasaray, ce mercredi soir, en Ligue des Champions. Le Diable Rouge, laissé sur le banc contre les Young Boys, est monté au jeu à la 65ème minute avec comme mission de sauver les siens, bien mal embarqués et menés 2-0 au moment de son entrée.

35 secondes après son apparition, sur son premier ballon, le Diable Rouge inscrivait le 2-1 en étant à la bonne place sur un corner. 5 minutes plus tard, il enroulait une belle frappe à distance pour égaliser et relancer complètement la rencontre. Un doublé express et 3 buts déjà depuis son arrivée au club.