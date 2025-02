Une mi-temps de folie aura suffi: Bruges sort l'Atalanta et poursuit son incroyable parcours en Ligue des Champions

La suite, c’était une longue asphyxie. L’Atalanta mettait clairement la pression, cadrant quelques envois, mais ne parvenaient plus à faire sauter le verrou italien, renforcé notamment par la présence de Siquet.

Toloi prenait ensuite un carton rouge plus qu’évitable à la 86ème, en allant au clash avec De Cuyper après une altercation sur une touche. Bruges parvenait à faire le gros dos. Ils affronteront Lille ou Aston Villa en 1/8e de finale de la Ligue des Champions !

90'+7 C'est fini ! Performance exceptionnelle des Brugeois ! Ils sont en 1/8e de finale de la Ligue des Champions après cette victoire 1-3 du côté de l'Atalanta. Une mi-temps remarquable aura suffi à faire le bonheur des Belges, qui affronteront Lille ou Aston Villa au prochain tour !

86' La rouge stupide Toloi prend rouge, l'Atalanta est à 10 ! Le capitaine italien est furieux de voir De Cuyper le gêner sur une remise en jeu. Il perd le contrôle de ses nerfs et fonce sur le jeune défenseur brugeois, qui prend aussi un jaune.

80' Le match est plus haché Les duels physiques s'enchaînent. Les statistiques sont folles, avec 25 tires tentés à 7 pour les Italiens, qui sont tout de même menés 1-3...

73' L'Atalanta pousse Sans surprise, les Italiens haussent le rythme et le ton. Kolasinac croise mais se heurte à Mignolet. Merci keeper !! C'MON !! #nosweatnoglory #bluvngoan #ATACLU — dewayv (@dewaeyv) February 18, 2025

60' PENALTY ARRÊTÉ ! Penalty pour l'Atalanta pour une faute sur Cuadrado. Tzolis l'accroche du bras et la VAR l'accorde, alors qu'au départ, la phase s'était terminé par un poteau et un but annulé de Lookman. C'est fou ce qu'on vit. Et Mignolet arrête le penalty donné sur la gauche du but !

54' Changement Bruges fait son premier changement. Siquet remplace Talbi pour tenter de sécuriser la défense brugeoise.

51' Bruges souffre L'Atalanta a repris avec plus d'intensité. De Ketelaere et Lookman sont dangereux, mais pour le moment, les Brugeois tiennent malgré ce but rapide concédé en début de seconde période. Talbiiiiiiiiii choisis la sélection que tu veux mais choisis la Belgique stpppppp #ATACLU — Râleur Foot (@RaleurFoot) February 18, 2025

46' OH LE BUT ! Mais quel match incroyable ! Zappacosta met un bon ballon en retrait dans la surface et Lookman, on en parlait, est à la bonne place pour reprendre de l'intérieur du pied et faire 1-3 !

45' On y retourne La seconde période débute. On note l'entrée de Lookman, l'homme fort de l'Atalanta, qui remplace Pasalic.

45'+3 C'est la pause ! Quelle quadruple occasion pour l'Atalanta ! On a une tête cadré, un envoi de Cuadrado qui est sauvé sur la ligne... et sur la reconversion, c'est Jutgla qui fait 0-3 ! L'Espagnol est servi par Tzolis, qui contrôle à l'entrée de la surface et plante une frappe géniale. Quelle performance des Brugeois !

36' La jaune Onyedika prend jaune pour une faute évitable. On notera aussi la tête de Pasalic, pleine axe dans la surface. C'est sur Mignolet.

31' Les Italiens sont KO Les Brugeois mènent désormais 1-4 au cumul. L'Atalanta semble un peu abattu, les joueurs souffrent sur le terrain. 0-2!!! AGAIN CHEMS! #ATACLU #UCL | 0-2 | ⏱️ ’28 pic.twitter.com/qyxGGANmrz — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2025

27' LE DOUBLEEEEEEE ! Le Club de Bruges enfonce le clou ! Quel travail de Jashari qui déborde côté gauche, centre et trouve Tzolis. La frappe est sauvée par le gardien mais Talbi, encore lui, est à la bonne place au petit rectangle pour pousser ça au fond. C'est 0-2 !

22' De Cuyper se fait mal Pasalic s'essuie gentiment les crampons sur le pied de De Cuyper, qui prend du temps à se relever. Le geste était involontaire.

17' OH L'ALERTE ! Bruges pensait être repris au score ! Sur un centre venu de la droite, Retegui trompe Mignoler d'une bonne reprise, mais il est signalé hors-jeu. C'était moins une ! Quelques instants plus tard, Ederson recevait le ballon en profondeur, mais Mignolet le doublait avec une bonne sortie. Et vas-y c'est foutu, ce gars là ne nous calculera jamais #ATACLU https://t.co/y1asWKRX3R — Taida (@Taida_71) February 18, 2025

12' Premier carton Sead Kolasinac prend un carton jaune côté italien. Les deux équipes sont bien dans le match, on sent que ça peut basculer dans les deux sens.

6' Réplique italienne Sans traîner, les joueurs de l'Atalanta repartent à l'attaque. Une reprise de la tête vicieuse traîne au petit rectangle, mais Retegui rate le coche et ne peut pas reprendre.

3' OH LE BUUUUUUUUUT ! C'est incroyable ce qu'il se passe ! Bruges ouvre le score directement ! Vanaken écarte vers Talbi sur la droite du rectangle. Le jeune Belgo-Marocain croise sa frappe et fait 0-1, c'est fou !

2' Première alerte L'Atalanta fait déjà peur aux Brugeois. Pasalic, déjà buteur à l'aller, est trouvé en pleine surface sur un corner venu de la droite. Sa tête est bonne, mais le ballon part au-dessus.

0' C'est parti ! La rencontre est lancée, bon match à tous les amis ! On espère une qualification brugeoise d'ici 90 minutes.

20h38 Tout ce qu'il faut savoir Cette rencontre est évidemment fondamentale. Pour comprendre les enjeux, nous avons posé trois questions importantes à Emiliano Bonfigli, qui sera aux commentaires de la rencontre tout à l'heure. À lire aussi Un retour qui pourrait tout changer? Le match Atalanta - Club Bruges en trois questions

20h23 Le penalty gate Au match aller, la rencontre a été marquée par ce penalty généreux accordé à Nilsson et donc à Bruges. En Italie, médias et joueurs ont crié au scandale. Nos consultants aussi étaient surpris !

20h09 Le résumé de l'aller Au match aller, le Club de Bruges avait remporté une victoire un petit peu inattendue. Le tout en obtenant un penalty dans les derniers instants. On se refait le résumé, histoire de se remettre dans le rythme.

19h54 Et pour l'Atalanta ? Du côté italien, il y a plus de mouvements, avec quelques retours importants. En défense, Toloi et Kolasinac sont alignés d'entrée. Cuadrado retrouve aussi sa place sur la droite. De Ketelaere et Retegui sont alignés en pointe. Attention à la présence de Lookman, l'une de leurs stars, qui est sur le banc. La nostra formazione per Atalanta-Club Brugge



Our Starting XI for Atalanta vs. Club Brugge #AtalantaBrugge #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/UgrsFoydbc — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 18, 2025

19h50 La compo brugeoise Du côté de Bruges, sans réelle surprise, aucun changement n'est opéré par l'entraîneur. Hayen opte pour le même onze que mercredi passé, avec toujours Talbi, Vanaken ou encore Jutgla titulaires pour forger l'exploit, après la courte victoire du match aller. All in for pride and glory. COYB! #ATACLU #UCL #PlayForUnforgettable — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2025