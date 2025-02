Un retour qui pourrait tout changer? Le match Atalanta - Club Bruges en trois questions

Le Club Bruges se déplace à l'Atalanta ce mardi soir pour le match retour de barrage en Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart débuteront la rencontre avec un avantage d'un but à conserver, mais la tâche s'annonce ardue face à des Italiens remontés. On fait le point sur cette rencontre avec celui qui la commentera: Emiliano Bonfigli.

Il faudra être juste, on a vu beaucoup de déchet à l'aller, surtout dans le chef de Tzolis. Cette fois, il faudra être réaliste, parce que Bruges n'aura certainement pas autant d'occasions qu'à domicile. Dans ce petit stade, le Gewiss Stadium, 24.700, avec 1.304 supporters Brugeois. Les supporters y sont proches de la pelouse, à l'anglaise, et c'est un stade qui vit, il y aura de l'ambiance.

D'autant que l'Atalanta ne respire pas la confiance...

Emiliano Bonfigli: Ce n'est pas bon ces derniers temps, ils marquent vraiment le pas. Dans les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'Atalanta n'a gagné qu'à 3 reprises pour 6 partages et 4 défaites. On sent que l'équipe est en train de fléchir, de baisser de niveau. Elle reste aussi sur trois matchs sans victoire à domicile, donc elle n'est pas en confiance, mais elle est remontée parce qu'elle s'est sentie volée par l'arbitrage au match aller.

Un retour pourrait tout changer ?

Emiliano Bonfigli: L'Atalanta s'en remet à un retour, celui de Lookman. Il avait marqué un triplé lors de la finale d'Europa League la saison dernière, offrant le titre aux Italiens face au Bayer Leverkusen. Ça fait 6 matchs qu'il est absent et sans lui, l'Atalanta ne l'a emporté qu'une fois pour trois partages et deux défaites. Clairement, il y a une Atalanta avec et une Atalanta sans Lookman. Les Italiens espèrent que son retour probable, dans le onze ou en cours de match, fasse la différence.

Charles De Ketelaere n'a pas eu le rayonnement que l'on pouvait espérer de sa part au vu de ses qualités lors du match aller. En Italie, on dit déjà que c'est peut-être le match le plus important de la saison. On imagine qu'il y aura de la pression sur les joueurs de l'Atalanta, on peut donc s'attendre à une grosse pression de l'équipe de Gasperini.