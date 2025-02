Un rouge, un but express... et une sensation: Feyenoord créé la surprise et éjecte l'AC Milan de la Ligue des Champions

L’AC Milan reçevait Feyenoord pour son match retour des barrages de la Ligue des Champions. A l’aller, les Néerlandais l’avaient emporté par le plus petit écart (1-0). C’était grâce à un but rapide d’Igor Paixao et une faute de main de Mike Maignan. Cette fois-ci, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Ce sont donc les Néerlandais qui poursuivront leur aventure.