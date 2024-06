L'international portugais Francisco Conceição fait son grand retour à Porto

Le fils de l'ancien joueur du Standard Sergio Conceição a quitté Porto pour l'Ajax il y a deux étés, mais n'a pas réussi à convaincre aux Pays-Bas. Après une saison à peine, il est retourné au Portugal en prêt, où il a excellé sous les ordres de son père.

Cette saison, Francisco Conceição a disputé 43 matches, inscrit 8 buts et délivré autant de passes décisives, et a remporté la Coupe du Portugal. Ses performances ont convaincu le club de lever l'option d'achat de 10,5 millions d'euros, alors qu'il était parti pour 5 millions en 2022. La saison prochaine, cependant, il ne jouera plus sous les ordres de son père, puisque Sergio Conceição a quitté Porto en début de semaine, après sept ans de collaboration.