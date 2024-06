L'Italie sur ses gardes avant d'affronter l'Albanie: "Le match le plus piégeux"

Après deux semaines de préparation, les Italiens sont prêts à faire leur entrée dans le tournoi. "Je suis convaincu que notre équipe montrera ce qu'elle veut faire. J'ai vu les joueurs être très attentifs et tout de suite faire ce qu'on leur demande. Le travail est encore meilleur quand on doit travailler sérieusement sur un si court laps de temps."

Spalletti devrait aussi pouvoir compter sur un noyau au grand complet après le retour de Nicolo Barella à l'entraînement jeudi. "Il s'entraînera encore avec le groupe aujourd'hui (vendredi, ndlr) et nous verrons comment cela se passe. Les médecins prendront la décision."

La Squadra Azzura n'aura pas le droit à l'erreur face aux Albanais avant de jouer ses deux rencontres les plus difficiles face à l'Espagne et la Croatie. "C'est clairement le match le plus piégeux dans un groupe difficile", a ajouté le gardien et capitaine Gianluigi Donnarumma. "Un premier match est toujours important, d'autant qu'après on aura deux matches très difficiles. Gagner samedi nous mettra dans une bonne position et nous donnera de la sérénité, perdre nous mettra dans l'obligation de faire des résultats dans des matches super difficiles.