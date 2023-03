Loïs Openda inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1

Dans le cadre de la 25e journée du championnat de France, Loïs Openda a inscrit un triplé en quatre minutes et trente secondes sur la pelouse de Clermont ce dimanche après-midi. Grâce à cette performance, il efface l'ancien record de Matt Moussilou, qui datait de 2005, et détient désormais le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Les Lensois ont conclu la rencontre sur un score de 0-4.