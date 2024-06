Lokeren acquiert le défenseur droit Jonas Vinck

Le Sporting Lokeren-Temse, récemment promu en Challenger Pro League, a enregistré la venue du défenseur latéral droit de 28 ans Jonas Vinck. Il a signé un contrat pour deux saisons et arrive du KV Ostende.

Vinck est le deuxième joueur que Lokeren recrute en provenance d'Ostende, qui a déposé le bilan. C'était également le cas du gardien Brent Gabriel.

"Compte tenu de son expérience professionnelle et de son leadership, le Sporting voit en Vinck un renfort idéal pour notre première saison en D1B. Nous nous réjouissons donc de son arrivée !", a publié Lokeren sur son site internet. Vinck a précédemment joué au Lierse (2016-2018 et 2019-2020), à Deinze (2018-2019), à Roulers (2020) et à Virton (2021-2023).