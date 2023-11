Lommel arrache un point en fin de match aux RSCA Futures

L'unique but de la première mi-temps est tombé du côté anderlechtois peu avant la demi-heure de jeu via Robbie Ure (25e, 1-0). En seconde période et malgré une légère domination dans le jeu, Lommel avait du mal à trouver la faille.

L'égalisation est cependant tombée à dix minutes du coup de sifflet final grâce à Dries Wouters (80e, 1-1), qui a signé son premier but après sa nouvelle équipe.