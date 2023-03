L'UEFA ouvre une enquête contre le FC Barcelone

Le vendredi 10 mars, la justice espagnole a inculpé le FC Barcelone et certains de ses anciens dirigeants pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" dans l'affaire des versements d'argent suspects du club catalan à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol, également poursuivi. Le Barça est visé en tant que personne morale, ainsi que Josep Maria Bartomeu, à la tête du club entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président de 2010 à 2014. Oscar Grau et Albert Soler, membres de l'ancienne équipe de Bartomeu, sont également poursuivis.

D'après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral (CTA) de la fédération espagnole de football entre 1994 et 2018. Ces paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95, appartenant à Negreira, entre 2001 et 2018, quand ce dernier a perdu son poste de N.2 de l'arbitrage espagnol et que le CTA a été restructuré.