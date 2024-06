"L'union nous rend forts", dit Kvaratskhelia, star de la Géorgie

"Nous sommes entrés dans l'histoire. Personne ne croyait qu'on battrait le Portugal. Nous nous sommes encouragés les uns les autres, nous nous sommes dit que c'était possible", a dit l'ailier de 23 ans, désigné homme du match.

Pour sa première compétition internationale, la Géorgie a terminé parmi les meilleurs troisièmes de groupe à l'Euro, après une défaite (3-1 contre la Turquie), un match nul (1-1 contre la République tchèque) et une victoire.

"J'avais dit que peu importe qui on affrontait, on entrait sur le terrain pour gagner", a poursuivi "Kvara" en conférence de presse. "Demain nous serons concentrés autant que possible pour le prochain match".

La Géorgie affrontera l'Espagne en huitièmes de finale le 30 juin.

"Nous ferons de notre mieux pour réaliser une bonne performance. Nous irons pour nous battre et gagner", a encore dit Kvaratskhelia, star de la sélection au maillot blanc.

Il a révélé avoir obtenu après la partie le maillot de son idole, le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, qui est en outre venu lui adresser quelques mots avant le coup d'envoi.