L'Union Saint-Gilloise attaque la commune de Forest dans le dossier du nouveau stade

Le CEO de l'Union Saint-Gilloise Philippe Bormans a exprimé sa colère à l'encontre de la commune de Forest, qu'il considère responsable de la faillite provisoire du projet de construction d'un nouveau stade sur le site du Bempt. "On ne trouvera jamais d'accord" avec le pouvoir en place, a-t-il regretté vendredi en conférence de presse au centre d'entraînement unioniste à Lierre.

L'Union Saint-Gilloise a publié un communiqué vendredi matin, pour exprimer son désarroi face à l'immobilité de son projet de nouveau stade. Elle a pointé du doigt la commune de Forest, qui s'est ensuite fendue d'un communiqué plus tard dans la journée, renvoyant la balle au club et à la Région de Bruxelles-Capitale. "On se demande quelle mouche a piqué la direction du club", avait notamment écrit le cabinet de la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo).

"La situation est simple et triste", a résumé Bormans. "Nous avons fait tout le nécessaire, la région a également fort poussé, mais la commune n'a pas mis la question à son agenda. Le dossier reste bloqué jusqu'après les élections", s'est-il ému.