L'Union Saint-Gilloise remporte la Coupe de Belgique, 89 ans après son dernier trophée

En première période, l'Antwerp avait choisi de cadenasser le match avec une défense à cinq en perte de balle. Les Anversois comptaient sur des longs ballons et des contres pour menacer le but adverse, tandis que l'Union tenait à bâtir des actions. Autour du rectangle anversois, l'USG butait sur un bloc compact sans parvenir à frapper.

Finalement, la solution est venue d'une phase arrêtée. Le corner de Castro-Montes a été dévié involontairement par Van Den Bosch, et la balle a atterri dans la course de Machida, devant le but. Le défenseur central n'a eu qu'à conclure à bout portant, pour faire exploser de joie le banc jaune et bleu ainsi que la moitié du stade (45e+1).