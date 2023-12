Luton "prie" pour Tom Lockyer, "heureusement conscient" après son malaise en plein match

"Nous prions tous pour notre leader et capitaine Tom Lockyer, qui est heureusement conscient et a été transporté à l'hôpital" a écrit le club anglais sur X (anciennement twitter). "Nous n'avons pas connaissance de l'entièreté des évènements ni des prochaines étapes à ce stade, mais nous remercions Bournemouth et le personnel médical des deux équipes pour leur réaction immédiate, qui a été absolument extraordinaire".

Luton a également remercié les supporters de Bournemouth, qui ont applaudi la sortie du joueur sur civière. Le club ajoute que "le moment est venu pour tous nos joueurs, notre personnel et nos supporters de se rassembler, comme nous le faisons toujours, et d'apporter notre amour et notre soutien à Tom et à sa famille".