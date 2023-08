Malgré la blessure de De Bruyne, City prend ses premiers points chez le Burnley de Kompany

Meilleur buteur du championnat et recordman du nombre de buts en championnat la saison dernière avec 36 unités, Haaland a continué sur sa lancée tonitruante et a ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Le Norvégien a récidivé (36e), concluant une belle remise de Julian Alvarez. En deuxième mi-temps, Rodri a enfoncé le clou (76e) pour les champions en titre en profitant d'un ballon mal dégagé par les hommes de Vincent Kompany, qui dirigeait son premier match en Premier League. Ces derniers ont disputé les dernières minutes à 10, après l'expulsion d'Anass Zaroury (90e+5). Ameen Al Dakhil a joué tout le match dans les rangs des Clarets, tandis que Manuel Benson est entré à la 74e minute.

Avec cette victoire, les joueurs de Pep Guardiola prennent donc la tête du classement et se sont rassurés, cinq jours après la défaite dans le Community Shield contre Arsenal (1-1, 4-1 aux tirs au but). Les Cityzens se tournent désormais vers la Supercoupe d'Europe, l'un des seuls trophées qui leur échappe encore et qu'ils disputeront mercredi (21h) face à Séville.