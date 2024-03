Malgré un but de Trossard, Arsenal doit passer par les tirs au but pour éliminer Porto

Malgré un but de Leandro Trossard en première période, Arsenal a dû passer par les tirs au but pour éliminer le FC Porto en huitième de finale retour de la Ligue des champions, mardi à l'Emirates Stadium (1-0, score cumulé 1-1, t.a.b.: 4-2 ). À l'aller, les Portugais s'étaient imposés 1-0.

Arsenal a accéléré le jeu en seconde période mais a continué à se heurter à la défense portuane. Odegaard s'est d'abord vu refuser un but pour une faute de Kaï Havertz (67e). En contre-attaque, Francisco Conceiçao a alerté David Raya, le gardien londonien, d'une frappe puissante (70e). Tout juste monté au jeu, Gabriel Jesus a trouvé Diogo Costa, le gardien portugais, à la parade (84e) mais le score n'a pas évolué et a obligé les deux équipes à jouer trente minutes supplémentaires.

En prolongation, les hommes de Sergio Conceicao n'ont pas cédé et la qualification s'est jouée aux tirs au but. Les deuxième et quatrième tireurs de Porto, Wendell et Galeno, ont vu leur tir repoussé par Raya alors qu'Odegaard, Havertz, Bukayo Saka et Declan Rice ont converti leur tentative pour Arsenal, qui retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis 2010.

Aligné sur l'aile gauche de l'attaque londonienne, Trossard a joué 106 minutes.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi midi à Nyon, en Suisse. Six équipes sont déjà qualifiées: le tenant du titre Manchester City, le Paris-Saint-Germain, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et donc Arsenal.