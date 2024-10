Manchester City, avec un but de Jérémy Doku, gagne mais se fait peur face à Fulham

Manchester City et Arsenal ont fait preuve de résilience samedi après-midi lors de la septième journée de la Premier League, en renversant la situation pour s'imposer respectivement contre Fulham (3-2) et Southampton (3-1).

Andreas Pereira a d'abord surpris l'Etihad Stadium en inscrivant un but pour les visiteurs (26e, 0-1). Mais quelques minutes plus tard, Mateo Kovacic a égalisé (32e, 1-1). En seconde période, les Cityzens ont pris le dessus grâce à un doublé de Kovacic (47e, 2-1) et à Jérémy Doku (82e, 3-1), qui a débuté sur le banc avant d'entrer en jeu à la 62e minute. Rodrigo Muniz (89e) a réduit l'écart pour Fulham en fin de match.

Kevin De Bruyne était toujours absent du côté de City en raison d'une blessure à l'aine. Timothy Castagne est entré en jeu pour Fulham à la 77e minute.