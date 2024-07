Manchester City s'incline face au Celtic lors de son premier match de préparation

Manchester City a commencé sa préparation pour la nouvelle saison sur une fausse note mardi soir. Les hommes de Pep Guardiola ont perdu leur premier match amical 4-3 contre le Celtic. Kevin De Bruyne et les autres joueurs de City qui ont participé à l'Euro 2024 en Allemagne n'étaient pas présents. Le match s'est déroulé à Chapel Hill, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Les jeunes joueurs Oscar Bobb (33e) et Maximo Perrone (46e) ainsi qu'Erling Haaland (57e) ont marqué les trois buts pour le champion d'Angleterre. Une performance insuffisante face à une solide équipe écossaise.

Nikolas Kuhn, avec un doublé (13e et 36e), et Kyogo Furuhashi ont mis le Celtic aux commandes (44e). Le remplaçant Luis Palma a inscrit le but décisif (68e). Le Danois Kasper Schmeichel, qui a rejoint le champion d'Écosse en provenance d'Anderlecht, était dans les buts en première mi-temps.