Mbappé ne rejette pas le titre de favori de la France: "On ne va pas se cacher"

"Je pense que ça ne dérange pas", a confié Mbappé. "Un statut, ce n'est que du papier. Le foot, ce n'est pas du papier. Qu'on soit favoris ou pas, ça ne va pas changer notre manière d'aborder ce tournoi. On ne va pas se cacher non plus, on fait partie des équipes qui peuvent gagner. Mais le passé a montré que ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent. Être favoris, c'est bien, mais gagner c'est mieux", a avancé le capitaine des Bleus, qui n'a pas oublié la défaite en finale de l'Euro 2016 en France et celle aux tirs au but en finale du Mondial au Qatar, malgré son triplé.

Mbappé a manqué quelques séances d'entraînement cette semaine en raison de problèmes physiques, mais il devrait débuter le match contre l'Autriche à Düsseldorf lundi soir. Ensuite, les Bleus affronteront les Pays-Bas le 21 juin à Leipzig et la Pologne le 25 juin à Dortmund.