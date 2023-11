Messi et Ronaldo : les retrouvailles en février

Les organisateurs ont confirmé mardi ces retrouvailles, qu'ils ont dénommées "The last dance" (la dernière danse)", en référence à la possible dernière rencontre entre les deux légendes du football. Messi, 36 ans, et Ronaldo, 38 ans, ont disputé 36 matches de compétition l'un contre l'autre au cours de leur impressionnante carrière. L'Argentin s'est imposé 16 fois et le Portugais 11.

Depuis leurs départs du Real Madrid et du FC Barcelone, Ronaldo et Messi ont eu forcément moins d'occasions de s'affronter mais leur dernière confrontation remonte au 19 janvier 2023, lors d'un match d'entraînement entre une sélection all-stars saoudienne et le PSG, qui s'était imposé 4-5 malgré deux buts de Ronaldo.