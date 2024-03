Michy Batshuayi est "excité" et "content" de rejouer en Belgique

L'attaquant s'attend à "un match compliqué contre une très bonne équipe. L'Union est très dangereuse physiquement, techniquement et tactiquement. Je pense qu'on va tous bien s'amuser et que ce sera un très bon match demain." Batshuayi sait que l'Union est "très dangereuse" offensivement. "Mais je fais confiance à mes défenseurs."

L'Union s'apprête à disputer les huitièmes de finale de la Conference League après avoir atteint les quarts de l'Europa League l'an passé. "C'est bien qu'un club belge aille aussi loin en Europe", se réjouit Batshuayi. "Ils ont fait des matchs spectaculaires, c'est une fierté. Je suis très content de l'évolution du football belge, qui peut s'épanouir. C'est que du plus pour la Belgique."

Batshuayi compte cinq titularisations en Conference League, pour seulement une seule en championnat, où il est principalement utilisé en cours de match par l'entraîneur Ismail Kartal. Une situation que le Diable Rouge accepte. "Je m'entends très bien avec le coach. Il me fait confiance. Il me parle souvent. Bien sûr j'ai envie de jouer plus, de marquer plus, c'est un sentiment tout à fait normal, mais le coach a la bonne communication, il me fait comprendre comment il a envie de m'utiliser et quoiqu'il arrive, je suis obligé d'accepter."