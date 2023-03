Miroslav Klose remercié de son premier job d'entraîneur en Autriche après neuf mois

Malgré un partage 1-1 dimanche chez le champion et leader du championnat, le Red Bull Salzbourg , Klose a été remercié alors que SCR Altach est lanterne rouge en Bundesliga avec 17 unités après 22 journées et devra assurer sa survie au sein de l'élite autrichienne à l'issue de playdowns.

Avant d'être engagé par la formation autrichienne, il était sans emploi depuis une saison et le départ de Hansi Flick du Bayern où il était un de ses adjoints depuis juillet 2020. Toujours comme joueur, Klose a marqué 121 buts en 307 matchs de Bundesliga (avec Kaiserslautern, Brême et le Bayern) et 54 en 139 rencontres en Serie A (avec la Lazio).