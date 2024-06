Murat Yakin se réjouit de jouer contre l'Allemagne: "Rendre nos supporters fiers"

La Suisse a besoin d'un point dans le groupe A dimanche (21h00) lors de son troisième et dernier match de groupe contre l'Allemagne à Francfort, pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. En cas de victoire, la Nati raflerait la première place du groupe A au pays-hôte. L'entraîneur Murat Yakin envisageait l'avenir avec optimisme.

"Nous avons obtenu des résultats positifs lors des deux premiers matches et nous sommes désormais dans une situation confortable", a avancé le coach en conférence de presse. "Nous n'avons pas besoin de gagner. Nous voulons montrer nos qualités et réserver une mauvaise soirée à l'Allemagne. Nous espérons surtout faire une bonne performance."

Pour ce choc, Yakin peut compter sur un noyau en bonne forme. "C'est bien que tout le monde soit opérationnel. Nous avons plus d'un joueur disponible à chaque poste. C'est un match prestigieux et nous voulons bien faire. Nous nous sommes bien préparés et souhaitons que nos fans soient fiers de nous."