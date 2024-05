Nordin Jackers préféré à Simon Mignolet pour la demi-finale aller à Florence

Hayen a procédé à trois changements par rapport au onze qui a battu Genk (0-3) dimanche. Jorne Spileers remplace Joel Ordonez en défense, Denis Odoi est aligné au milieu à la place d'Hugo Vetlesen et Ferran Jutgla est préféré à Antonio Nusa en attaque.

Hayen a opté pour une défense à quatre avec Kyriani Sabbe, Spillers, Brandon Mechele et Bjorn Meijer. Odoi et Raphael Onyedika joueront en soutien du capitaine Hans Vanaken au milieu. En attaque, Jutgla accompagnera Michal Skoras et Igor Thiago.