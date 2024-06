"Notre qualification prouve que l'Ukraine veut vivre", confie Andriy Shevchenko

L'Ukraine s'est qualifiée pour l'Euro via les barrages. Elle a joué ses matchs à domicile sur terrain neutre, tour à tour en Slovaquie, en Pologne, en République tchèque et en Allemagne. "Depuis deux ans et demi, nous nous arrangeons, cela vaut pour chaque Ukrainien", a souligné Shevchenk. "Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire face à tout ce qui peut arriver. Nous avons été obligés de jouer ailleurs, loin de nos proches et de nos racines, et nous avons toujours trouvé beaucoup de chaleur, de gens intéressés par notre histoire. Les grandes compétitions amplifient chaque vibration et chaque pensée, et je pense qu'à l'Euro, l'équipe ne se sentira pas seule."

La 'Zbirna' débutera son Euro le 17 juin contre la Roumanie.