Orel Mangala quitte Nottingham Forest pour Lyon

Mangala avait été appelé pour la première fois en équipe nationale en mars 2021 mais le milieu de terrain avait dû déclarer forfait à cause d'une blessure à la cuisse qui l'avait écarté des terrains pendant plus de trois mois. Il a finalement fêté ses premières caps avec les Diables en mars 2022 lors des matches de préparation en Irlande et contre le Burkina Faso, sous les ordres de Roberto Martinez. Non-repris pour la Ligue des Nations et le Mondial 2022, il avait retrouvé l'équipe nationale lorsque Domenico Tedesco avait succédé à Martinez. Repris lors de la campagne de qualification pour l'Euro 2024, il compte à présent 12 caps avec les Diables Rouges.

Orel Mangala devient le second joueur belge de l'effectif lyonnais après Malick Fofana, passé de La Gantoise à l'OL pour 17 millions d'euros. Les Gones ont aussi dépensé 12 millions d'euros pour transférer un autre Buffalo cet hiver, Gift Oban.