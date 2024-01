Ostende n'a plus de président

Frank Dierckens a démissionné de son poste de président ainsi que du comité d'Ostende, avec effet immédiat. "Nous remercions Frank pour tous les efforts financiers et opérationnels qu'il a fait pour le club", peut-on lire dans le très bref communiqué.

Frank Dierckens était président d'Ostende depuis février 2019. "Une collaboration ne semble malheureusement plus possible", a commenté le principal intéressé sur les réseaux sociaux. "J'ai encore produit un effort financier il y a deux mois, mais les effets escomptés ne se sont pas du tout fait ressentir. J'ai essayé durant ces dernières années et jusqu'au dernier moment de trouver des solutions. Je raconterai peut-être en détails ce qu'il s'est passé au moment opportun, pour l'instant si je ne sors pas indemne financièrement, j'ai pu rencontrer une fantastique communauté avec des collaborateurs, des sponsors et des supporters."