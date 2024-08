Pas de vainqueur dans le derby entre Deinze et Zulte Waregem

Mené à deux reprise, le SK Deinze a partagé l'enjeu 2-2 face à Zulte Waregem lors de la deuxième journée de la Challenger Pro League. Au classement, les Tigres sont troisièmes avec 4 points comme le Club NXT (2e), Eupen (4e), Patro Eisden (5e), le RWDM (6e), Beveren (7e) et La Louvière (7e). L'Essevee occupe la 11e position (1 point).

Les Tigres se sont immédiatement postés dans le camp adverse mais leur suprématie leur a offert des corners, qui n'ont généré aucun danger. Par contre, un tir à distance de Nicolas Rommens est passé de peu à côté (14e). L'attaquant avait mis Zulte sur orbite et Jeppe Erenbjerg a concrétisé ce moment fort d'une frappe croisée du gauche de l'extérieur de la surface (26e, 0-1). Sous l'impulsion de Tuur Dierckx et de Lennart Mertens, Deinze a repris le chemin du but de Ennio van der Gouw, qui s'est incliné sur un coup franc de Christophe Janssens (43e, 1-1).

La seconde période a également été animée ce qui s'est traduit au marquoir. Lancé dans la profondeur, Abdoulaye Traore a facilement résisté au retour des défenseurs de Deinze (59e, 1-2). Mais sur de mauvais renvois des arrières de Zulte, Zakaria Fdaouch a placé une frappe dans l'angle opposé (67e,2-2).