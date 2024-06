"Peu probable" que l'Autriche termine première du groupe D selon Ralf Rangnick

Dans l'autre match du groupe D, la France (2e, 4 pts) affronte mardi la Pologne (4e, 0 pt) à Dortmund (18h00). "La troisième place est trop compliquée, je l'ai envisagée mais j'ai renoncé parce que c'est trop compliqué. L'objectif principal est d'atteindre les huitièmes de finale et nous verrons après les derniers matches", a ajouté le coach.

"Je préfère finir premier, mais il faut gagner et la France ne doit pas gagner, et il est peu probable que ces deux choses se produisent", a admis le sélectionneur de l'Autriche (3e, 3 points), à la veille du dernier match de groupe contre les Pays-Bas (1er, 4 pts) mardi à Berlin (18h00).

L'Autriche, présentée comme un outsider pour le tournoi, n'a jamais atteint les quarts de finale du championnat d'Europe. Lors de l'Euro en 2021, l'Autriche s'est qualifiée à ses premiers huitièmes de finale depuis 1954.

"Quand j'ai joué mon premier Euro, ce n'était pas génial. Le deuxième, c'était le covid, donc ce n'était pas génial, mais celui-ci est incroyable, très amusant", a aussi expliqué le capitaine autrichien Marko Arnautovic, l'attaquant de l'Inter Milan.

"Le scénario optimal serait de gagner demain (mardi, ndlr.) et ensuite nous verrons, mais le plus important est le match de demain", a ajouté l'attaquant de l'Inter Milan, qui a vécu plusieurs années aux Pays-Bas où il a commencé sa carrière professionnelle. "C'était ma deuxième maison, j'y suis allé quand j'étais très jeune. J'ai beaucoup appris de ce pays et de ses habitants, alors oui, demain, c'est spécial."