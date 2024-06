Pour Didier Deschamps, "le premier objectif est atteint"

Après son partage contre la Pologne (1-1) au bout du troisième et dernier match du groupe D de l'Euro 2024 de football à Dortmund, la France a accroché la deuxième place avec cinq points derrière l'Autriche (6) mais devant les Pays-Bas (4) et la Pologne (1). Didier Deschamps n'est pas "frustré" par ce résultat.

"On n'est pas frustré, après évidemment qu'à travers ce match-là, (l'objectif) c'était de chercher la première place mais pour ça, il fallait gagner. À partir du moment où on ne gagne pas, on ne peut pas l'obtenir donc il faut l'accepter, même si on a fait ce qu'il fallait en se créant les occasions pour marquer. Après il y a ce penalty (de Lewandowski), même s'il est arrêté dans un premier temps. Il faut apprécier ce qu'on a fait, on est qualifié", a confié le sélectionneur de l'équipe de France au micro de BeIN Sports.

"On sait au moins quand on jouera, on ne sait pas encore contre qui mais ce sera le 1er juillet donc voilà, le premier objectif est atteint même si on n'a pas la place que l'on visait puisqu'on est deuxième, on est qualifié et une nouvelle compétition va commencer."

Deschamps a reconnu que son équipe avait manqué d'efficacité dans cette rencontre: "On a fait ce qu'on pouvait faire, on aurait pu mieux faire même si le gardien (Lukasz Skorupski, NDLR) a encore fait de très beaux arrêts, évidemment se mettre à l'abri avec deux buts d'avance c'était toujours mieux mais on a pas été capable de le faire".