Rade Krunic prêté par l'AC Milan à Fenerbahçe

Krunic, 30 ans, évoluait à l'AC Milan depuis 2019. Il a totalisé 139 rencontres et 3 buts pour les 'Rossoneri', avec qui il a remporté le championnat d'Italie en 2022.

Le milieu de terrain bosnien avait joué à Empoli entre 2015 et 2019. Il a également porté les couleurs de Sutjeska Foca dans son pays et de Donji Srem et de Borac Cacak en Serbie. Krunic compte 32 présences et 4 buts en équipe nationale.