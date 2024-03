Ralph Hasenhüttl succède à Niko Kovac à Wolfsburg

Wolfsburg a pris sa décision dimanche matin, au lendemain de la défaite 1-3 en Bundesliga contre Augsbourg. L'entraîneur Niko Kovac a été licencié. Le club de Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx a chuté à la 14e place du classement, avec 25 points, soit six de plus que Mayence, premier club en zone rouge. En 2024, Wolfsburg n'a pu remporter aucun de ses 10 matches de championnat. La dernière victoire remonte à la mi-décembre chez la lanterne rouge Darmstadt.

Ralph Hasenhüttl, ancien attaquant de Malines et du Lierse, devrait apporter des résultats. L'Autrichien a déjà entraîné le FC Ingolstadt (2013-2016) et le RB Leipzig (2016-2018) en Allemagne. Avec Ingolstadt, il est devenu champion de la deuxième division allemande en 2015. Avec Leipzig, il est devenu vice-champion de la Bundesliga en 2017. Entre décembre 2018 et novembre 2022, il a dirigé Southampton, club de Premier League à l'époque.