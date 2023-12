Romeo Lavia sur le banc, Chelsea s'incline 2-1 à Wolverhampton en Premier League

Mauricio Pochettino, le manager de Chelsea, avait placé Romeo Lavia dans son noyau. Le jeune milieu de terrain, 19 ans, n'a pas encore joué cette saison en raison de blessures depuis son arrivée de Southampton le 18 août dernier.

Chelsea a mordu la poussière à la Molineux miné par un but de Mario Lemina à la 51e (1-0). Les Wolves ont doublé la mise dans les arrêts de jeu par Matt Doherty (90+3, 2-0). Ce n'est pas le but du Français Christopher Nkunku (pour ses débuts en Premier League) trois minutes plus tard (2-1) qui changera l'issue de la partie. S'il conserve sa 10e place au classement, Chelsea se voit rejoindre au nombre de points (22) par son adversaire du jour.