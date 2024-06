Ronald Koeman voulait voir son équipe tuer le match : "Nous devons être plus efficaces"

"Nous devons être plus efficaces," a déclaré Koeman en pointant du doigt les prochains matchs de groupe D contre la France et l'Autriche. L'entraîneur a surtout été soulagé lorsque Wout Weghorst a marqué le but décisif deux minutes après son entrée en jeu. "C'est une de ses qualités. Il ajoute quelque chose à notre jeu. Wout était très déçu quand je lui ai dit qu'il ne commencerait pas contre la Pologne. Mais il est passé outre cette déception."

L'entraîneur polonais Michal Probierz ne baisse pas non plus les bras et veut tout faire pour remporter les deux matchs restants dans le groupe D. "Je pense que nous pouvons devenir plus forts pendant le tournoi. Nous avons joué de manière agressive, près de l'adversaire et nous étions bien organisés", a-t-il déclaré au micro de l'UEFA. "J'ai dit aux joueurs que nous avions rendu le ballon trop vite à certains moments et que nous avions mis trop peu de pression vers l'avant."