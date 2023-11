Ronny Deila et un Club de Bruges potentiellement déforcé veulent "rebondir" contre Lugano

Le Club de Bruges pourrait être privé de certains de ses cadres alors qu'il s'apprête à recevoir Lugano, jeudi à 21h00, dans le cadre de la 4e journée de Conference League. L'entraîneur Ronny Deila, qui cherche à "rebondir" après le revers contre l'Union, a en effet révélé que Kasper Nielsen et Andreas Skov Olsen étaient malades, et qu'Antonio Nusa avait rechuté et serait absent pour "un certain temps".