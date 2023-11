Rupture du ligament croisé droit pour Gavi

Gavi a débuté en équipe première du Barça en août 2021. Il compte déjà 111 présences et 7 buts sous le maillot blaugrana. Cette saison, il a disputé 15 rencontres (12 en championnat et 3 en Ligue des Champions) et marqué à deux reprises, dont un but contre l'Antwerp lors de la première journée de la Ligue des Champions.

Le lauréat du Golden Boy et du Trophée Kopa en 2022 a joué à 27 reprises pour l'équipe espagnole, marquant 5 buts.