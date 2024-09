Saint-Trond se renforce avec l'ailier Billal Brahimi

"Ce joueur était sur notre radar depuis un certain temps, et l'opportunité s'est présentée de finaliser son arrivée. Billal est un joueur techniquement doué", a déclaré le directeur sportif André Pinto.

L'ailier franco-algérien de 24 ans arrive en provenance de l'OGC Nice et a été actif ces dernières années du côté du Mans, d'Angers et de Brest. Il rejoint les Canaris dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

"En tant qu'ailier, Brahimi peut évoluer aussi bien à droite qu'à gauche. Grâce à ce renfort, nous avons des options pour varier notre attaque."

Les Limbourgeois ont mal commencé la saison et occupent la quinzième et avant-dernière place avec seulement trois points après six journées. L'entraîneur Christian Lattanzio a été remercié et remplacé par Felice Mazzu.