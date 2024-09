Sébastien Pocognoli aligne Mac Allister contre Fenerbahçe, Rodriguez et Niang titulaires

L'Union Saint-Gilloise débute jeudi la phase de ligue de l'Europa League sur le terrain de Fenerbahçe. Les vice-champions de Belgique pourront compter sur Kevin Mac Allister, de retour de suspension. Sébastien Pocognoli a procédé à deux autres changements par rapport au onze qui a affronté le Standard vendredi: Kevin Rodriguez et Ousseynou Niang seront titulaires.

Le capitaine Anthony Moris gardera les buts unionistes avec devant lui une défense à quatre composée d'Alessio Castro-Montes, Christian Burgess, Mac Allister et Koki Machida. Charles Vanhoutte, Noah Sadiki et Mathias Rasmussen sont alignés au milieu de terrain. En attaque, Franjo Ivanovic et Niang épauleront Rodriguez.

Compositions:

Fenerbahce: Livakovic - Muldur, Rodrigo Becao, Soyuncu, Oosterwolde - Szymanski, Fred, Amrabat - Kahveci (cap.), En Nesyri, Ünder

Coach: José Mourinho (Por)

Union: Moris (cap.) - Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida - Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen - Ivanovic, Rodriguez, Niang

Coach: Sébastien Pocognoli (Bel)