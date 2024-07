Seuls les capitaines pourront parler aux arbitres, des adaptations sur les penaltys

"Pour la communication sur le terrain, nous suivons les directives de l'UEFA. C'est aussi une question d'uniformité par rapport aux matchs à l'étranger", a expliqué Lardot. L'UEFA a en effet annoncé vendredi passé que cette mesure s'appliquera aussi à toutes les compétitions européennes. Jonathan Lardot a souligné que "les joueurs ont droit à une explication après une décision" et que celle-ci doit passer par le capitaine dans une "approche positive et respectueuse". Les autres joueurs, qu'ils soient sur le terrain ou sur le banc, et les membres du staff qui ignoreront cette règle et s'adresseront à l'arbitre de manière irrespectueuse seront sanctionnés. Précision importante, si le capitaine d'une équipe est le gardien, l'équipe désignera avant le match un représentant pour dialoguer avec l'arbitre lorsque la phase se déroule loin de la zone du gardien.

Une autre nouveauté concerne les penaltys et les joueurs qui rentrent trop tôt dans le rectangle. Une telle situation avait provoqué une saga à rebondissements autour d'Anderlecht-Genk la saison passée car l'arbitre Nathan Verboomen n'avait pas fait retirer un penalty aux Limbourgeois. Jusqu'à la saison dernière, l'arbitre devait inclure tous les joueurs dans son évaluation pour déterminer si un joueur était entré trop tôt dans la surface de réparation lors de la transformation d'un penalty. Désormais, l'arbitre ne devra intervenir que si le joueur offensif ou défensif a un impact sur une nouvelle tentative de but.