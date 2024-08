Simon Kjaer, ex-capitaine de la sélection danoise, annonce sa retraite internationale

Sélectionné pour l'Euro, il n'était pas rentré sur le terrain et le Danemark avait été sorti en huitièmes de finale par l'Allemagne. A 35 ans, Kjaer cumule 132 sélections, faisant de lui l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du football danois, juste derrière Christian Eriksen (133).

Et c'est en relation avec Eriksen que le joueur passé notamment par Lille et Séville, a le plus marqué les esprits. En juin 2021, Kjaer avait été l'un des premiers à se précipiter pour mettre en position latérale de sécurité son coéquipier et ami qui s'était écroulé en plein match de l'Euro, une intervention jugée décisive juste avant l'arrivée des secouristes. Il avait ensuite soudé les joueurs danois en demi-cercle autour du N.10 inanimé.

L'épisode avait largement consolidé sa stature de taulier, Kjaer étant ensuite retenu dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière.