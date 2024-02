Sixième match de rang sans victoire pour Burnley, Fulham déroule face à Bornemouth

Au classement provisoire, les Reds reprennent la tête (54 points) alors que Fulham repasse 12e (29 points). Luton, qui compte un match de moins, reste 17e en bordure de zone rouge (20 points) et Burnley stagne à la 19e et avant-dernière place (13 points)

Titulaire, Hannes Delcroix a joué l'intégralité du match alors que Manuel Benson est resté sur le banc. Vincent Kompany a reçu un carton jaune pour protestation (55e).

Du côté de Londres, Fulham, avec Timothy Castagne titulaire, a mis Bournemouth KO debout en première période avec des buts de Bobby Reid (5e, 1-0) et de Rodrigo Muniz (36e, 2-0). Au retour des vestiaires, les Cherries ont réduit l'écart grâce à Marcos Senesi (50e, 2-1) mais Muniz a remis les pendules à l'heure dans la foulée (52e, 3-1).

Dans le Bedfordshire, Luton, avec Thomas Kaminski et Albert Sambi Lokonga, a pris une claque face à une équipe de Sheffield réaliste qui a pris la rencontre en main en première période avec un but de Cameron Archer (30e, 0-1) et un penalty de James McAtee (36e, 0-2). Luton a réduit le score grâce à Carlton Morris sur penalty (52e, 1-2) avant de couler en fin de match sur un but de Vini Souza (72e, 1-3).