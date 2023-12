Strasbourg et Matz Sels partagent les points avec Brest

Le RC Strasbourg et le Stade Brestois ont fait match nul (1-1) jeudi soir à Brest, lors de la 12e journée de Ligue 1, un match initialement programmé le 12 novembre et reporté en raison des dégâts causés par la tempête Ciaran en Bretagne.

Au classement, Strasbourg est 13e avec 14 points, deux de plus que Lorient, à la 16e place de barragiste. Brest, auteur d'un bon début de saison, est 7e avec 22 points.

Jeremy Le Douaron a ouvert le score pour Brest avant la pause (44e) et Emanuel Emegha a égalisé pour les Alsaciens (80e). Matz Sels a disputé l'intégralité de la rencontre dans les buts strasbourgeois avec le brassard de capitaine.

En Angleterre, Everton a créé la surprise en dominant largement Newcastle (3-0), lors de la 15e journée de Premier League à Liverpool. Dwight McNeil (79e), Abdoulaye Doucoure (86e) et Beto (90e+6) ont marqué en fin de match pour Everton.

Amadou Onana est toujours blessé au mollet. Son entraîneur Sean Dyche a indiqué mercredi en conférence de presse que le milieu venait de faire son retour à l'entraînement.

Everton est 17e au classement de la Premier League avec 10 points, un de plus que Luton, 18e et premier relégable. Les Toffees se sont vus retirer dix autres points pour avoir enfreint les règles financières du championnat, mais ont annoncé depuis avoir fait appel. Newcastle dispute cette saison la Ligue des Champions et est 7e avec 26 points.