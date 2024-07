Thiago Alcantara annonce sa retraite professionnelle

"Je serai toujours prêt à rendre ce que l'on m'a donné et je suis reconnaissant pour le temps que j'ai passé à jouer au football", a écrit Thiago Alcantara sur Instagram. "Merci au football. Et à tous ceux qui m'ont accompagné et qui ont fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne tout au long de mon parcours.

Formé à Barcelone, Thiago Alcantara avait effectué ses premières minutes professionnelles sous le maillot 'blaugrana' en mai 2009 avant d'émerger dans l'équipe barcelonaise en 2011, alors coachée par Pep Guardiola. Tito Vilanova, entraineur la saison suivante avait, lui aussi, accordé sa confiance au milieu de terrain, qui aura disputé 100 matchs au total pour le Barça, pour 11 buts et 20 passes décisives.