Thibaut Courtois et Youri Tielemans repris dans l'équipe-type de la première journée

Cette équipe a été sélectionnée par le Panel des observateurs et des observatrices techniques de l'UEFA. Courtois, décisif lors de la victoire 3-1 du Real Madrid contre Stuttgart, est le "seul gardien à avoir reçu le titre de Joueur du match", a expliqué l'UEFA. "Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs en première mi-temps contre Stuttgart, même si un arrêt formidable sur Jamie Leweling en seconde période a été particulièrement apprécié par l'observateur technique de l'UEFA."

Tielemans a ouvert le score lors de la victoire 0-3 d'Aston Villa sur le terrain des Young Boys et a également été désigné Homme du match. "Il a marqué le premier but de Villa dans la compétition depuis plus de 41 ans et a également délivré une passe décisive. Il a brillé dans l'entrejeu, équilibrant les attaques en gagnant des ballons et en le distribuant de manière impressionnante", a expliqué l'UEFA.