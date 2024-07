Thomas Müller prend sa retraite internationale

Il a également pris part aux Euros de 2012 en Pologne et en Ukraine (demi-finale), 2016 en France (demi-finale), 2021 à travers l'Europe (huitième de finale) et 2024 en Allemagne (quart de finale). Avec ses 131 sélections, il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire allemande, derrière Lothar Matthäus (150) et Miroslav Klose (137).

"Quand j'ai commencé comme international il y a quatorze ans, je n'aurais jamais osé rêver d'autant de belles choses", a expliqué Müller dans sa vidéo. "J'ai affronté les meilleurs joueurs du monde et je veux remercier les coéquipiers fantastiques avec qui j'ai vécu des moments incroyables. J'ai toujours été très fier de représenter mon pays".

Müller, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025, sera dirigé cette saison par Vincent Kompany.