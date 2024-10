Thomas Tuchel, "fier et honoré" de sa nomination, veut mener l'Angleterre vers le succès

Tuchel, qui avait déjà travaillé en Angleterre entre 2021 et 2022 comme entraîneur de Chelsea, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions, aura pour mission de préparer l'équipe pour la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. "Je me sens personnellement lié au football dans ce pays depuis longtemps et j'y ai vécu des moments incroyables", a-t-il confié dans un communiqué publié par la FA. "Diriger l'équipe nationale anglaise est un énorme privilège. J'ai hâte de travailler avec ce groupe de joueurs talentueux."

L'Allemand sera assisté par Anthony Barry, avec qui il a déjà collaboré dans le passé. L'Anglais de 38 ans avait également été assistant de Roberto Martinez lors de son passage par l'équipe nationale belge en 2022, avant de le suivre en sélection portugaise. "En étroite collaboration avec Anthony, je ferai tout pour mener l'Angleterre vers le succès et rendre les supporters fiers. Je remercie la FA pour sa confiance et je suis impatient de commencer cette aventure ensemble."