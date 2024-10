Timothy Castagne préféré à Maxim De Cuyper pour affronter la France

Pour ce troisième duel en trois mois face aux Bleus, le 78e de l'histoire entre les deux nations, Tedesco a opté pour un système classique en 4-3-3. Koen Casteels est titulaire entre les perches derrière une défense composée de droite à gauche par Castagne, Wout Faes, Zeno Debast et Arthur Theate.

Youri Tielemans, capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, et Orel Mangala joueront en pare-chocs devant la défense tandis que Charles De Ketelaere sera la pointe la plus offensive du triangle. Jérémy Doku, à droite, et Leandro Trossard, buteur en Italie jeudi, à gauche, joueront en soutien de Loïs Openda.

Les compositions:

Belgique: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans (cap.), Mangala, De Ketelaere; Doku, Trossard, Openda.

France: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne, Tchouameni (cap.), Koné, Guendouzi, Dembélé, Barcola, Kolo Muani.