Trossard buteur et passeur pour un Arsenal vainqueur, Onana rejoue avec Everton

Arsenal a battu Burnley (3-1) samedi, lors de la 12e journée de Premier League et rejoint Manchester City en tête du classement. Dans le même temps, Everton a pu compter sur Amadou Onana pour dominer Crystal Palace (2-3).

Titulaire en pointe de l'attaque, Leandro Trossard a marqué le premier but de la partie. Sur un centre de la gauche, Bukayo Saka a remisé pour le Diable Rouge qui est parvenu à dévier le ballon vers le but de la tête (45e, 1-0). L'attaquant s'est fait une frayeur puisqu'il a percuté le poteau sur l'action et est resté plusieurs minutes au sol, examiné par les médecins du club londonien.

Burnley a égalisé via Josh Brownhill (54e) mais les Gunners ont immédiatement réagi, William Saliba reprenant de la tête un corner frappé par Trossard de la gauche (58e, 2-1). Oleksandr Zinchenko a finalement fait le break pour Arsenal (74e, 3-1), qui terminé à dix après l'expulsion de Fabio Vieira (83e).